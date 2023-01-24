Edirneli çiftçi: Bir tane hayvanım kaldı, o da yavru

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne’nin Karaağaç mahallesinde çiftçilik yapan Nusret Gül ve Yaşar Ergül’ü ziyaret etti. Üreticilerin sorunları dinleyen Gaytancıoğlu, çiğ süt satış fiyatının maliyeti karşılamadığını söyledi. Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"MASRAFLAR ÇOK YÜKSEK, DESTEKLEMEYE GELDİĞİ ZAMAN YOK"

"Çok değil, 3 ay önce buraya geldiğimizde bu ahır doluydu. Burada 8-10 tane sağılır inek vardı. 3 ay önce sütün maliyeti aşağı yukarı 8 buçuk liraydı. Şimdi 11 lirayı geçti, 12 lira civarında. Çalışıyorsunuz burada sabahtan akşama kadar. 'Bunu da satmayı düşünüyorum’ dedin. 'Kapatmayı düşünüyorum' dedin. Sütün fiyatı 15 lira olsa ama bu sefer markette peynir, yoğurt fiyatı artıyor. Maliyetlerin düşmesi lazım. Bu yonca, saman, yem, kırma ve karmalar yarı yarıya ucuzlasa sütte yarı yarıya ucuzlar. O zaman para da kazanmış olursunuz. Geçen kış 25 lira olan saman balyası, bu sene 75 lira. Yani yüzde 200 zamlanmış. Eskiden küspeyi bedava veriyorlardı ama şeker fabrikaları özelleştikten sonra bu küspeyi… Türkiye’de hayvancılık neden batıyor, neden üretici para kazanamıyor, neden markette peynir fiyatı et fiyatını geçti anlayın. Çünkü üretici, sütü çok pahalıya mal ediyor. Masraflar çok yüksek ama desteklemeye geldiği zaman yok."

"SÜT DESTEKLEMESİ 50 KURUŞ, ONU DA 3-4 AY SONRA VERİYOR"

Nusret Gül ise şunları söyledi:

"Zaten biz, 11 liraya sütü veriyoruz. Bize ne kalıyor? İki kişi çalışıyoruz, iki kişi çalıştığımız halde bize bir şey kalmıyor. Bir tane hayvanım kaldı, o da yavru. Başka yok. Bunu da vereceğiz yarın öbür gün, kapatacağız burasını. Ucundan biz de bir parça ekmek yiyeceğiz ama yok olmuyor, ne yapacaksın? Bize bir lira veriyorlar, yemci bizden çuvalına 10-20 lira fark alıyor. Küspenin tonu 2 bin lira oldu. Süt desteklemesi 50 kuruş, onu da 3-4 ay sonra veriyor."

Yaşar Ergül de "Geçen kış bu balya saman 25 liraydı. Yem geçen sene 170-180 liraydı, şimdi 400 lira. Geçen sene 3 liraydı mısır. Yüzde yüz artış var" diye konuştu.