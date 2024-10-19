Edirneli esnaf: Bulgarlar bin leva bozduruyorlar, burada kral gibi yaşıyorlar

Yıl 2002...1 bulgar levası 0,65 Kuruş...Bugünkü kuru duymak bile istemezsiniz. 1 Leva 18,98 Türk lirasına eşit. Tam tamına 29 kat artmış. Hal böyle olunca da Bulgarlar, Edirne'yi kapı komşusu yaptı. 1000 leva bozduran Bulgar, Edirne'de kral oluyor.

ESNAFTAN AL HABERİ

Bulgar turistler, artan kur farkından alışveriş için Edirne'yi tercih etmeye devam ediyor. Dönerci esnafı Emekcan Taşdelen, "Bin leva bozduruyorlar, burada kral gibi yaşıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yapacak bir şey yok. Bizim insanımız İskender kebabı zor yerken tüm masalarda İskender var" dedi.

Bulgaristan’ın para birimi leva, bugün 19 TL’den işlem gördü. Sabahın erken saatinde kente alışverişe gelen Bulgar turistler, öğlen ve akşam yemeğini de Edirne’de yiyor. Dönerci esnafı Emekcan Taşdelen, Bulgar turistlerin ücretini düşünmeden İskender kebabı yediklerini söyledi.

"ONLAR BURADA GELİP KEYİF SÜRÜYOR"

Esnaf Taşdelen, şunları kaydetti:

"Şu an Bulgarlar umduğumuzdan daha fazla geliyor. Çarşıda yeli halkımız yok. Dışarıdan gelen yerli turist de yok. Hepsi Bulgar, esnafımızı mutlu ediyor bu geliş. Masalar hepsi Bulgar müşterisi, biz de mutlu oluyoruz. Tüm esnaf mutlu oluyor, bize katkıları oluyor. Paralarının değeri yüksek olduğu için geliyorlar. Bizim de paramız değerli olsaydı başka yerlere giderdik. Bin leva bozduruyorlar, burada kral gibi yaşıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yapacak bir şey yok. Bizim insanımız İskender kebabı zor yerken tüm masalarda İskender var. Bizim paramızın değeri düştükçe onlar burada gelip keyif sürüyor. Biz de onlara hizmet ediyoruz.