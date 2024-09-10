Edirne’ye şiddetli yağış uyarısı! Sel, dolu ve fırtına kapıda

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren bölge şiddetli sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınanın etkisi altına girecek.

Yağışların özellikle Edirne genelinde kuvvetli olacağı ve metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.

Meteoroloji, yağışın beraberinde getirebileceği ciddi risklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani fırtınalar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumların yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, tüm vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaya çağırdı; riskli bölgelerde yaşayanların acil durumlar için önlem almasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, şiddetli yağışların etkisiyle oluşabilecek ani su baskınları ve taşkınlar konusunda belediyelerin ve ilgili yetkililerin de alarma geçtiği belirtilirken, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekildi.

Ulaşımda aksamaların kaçınılmaz olabileceği, yollarda su birikintileri ve görüş mesafesinin azalması gibi risklerin de altı çizildi.

Vatandaşların bu süreçte yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyması, tehlikeli bölgelere gitmemesi ve acil durumlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.