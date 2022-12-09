Edis'ten Çağla Şıkel'e evlilik teklifi iddiası. Çağla Şıkel konuya oldukça mesafeli

Edis ile Çağla Şıkel arasındaki aşk iddialarına bugün bir yenisi daha eklendi. Daha önce birbirleri ile aralarında duygusal bir ilişki olduğu öne sürülen iki ismin şimdi de aşklarında ciddileştikleri öne sürüldü. Öyle ki iddiaya göre Edis, Çağla Şıkel'e evlilik teklifinde dahi bulundu. Bu iddiayı ortaya atan ise Sabah yazarı Bülent Cankurt oldu.

EDİS'TEN ÇAĞLA ŞIKEL'E EVLİLİK TEKLİFİ

Bülent Cankurt köşesinde bu konuya şu ifadeler ile yer verdi:

"Edis ile Çağla Şıkel'in samimiyeti 'arkadaşlık' değil 'aşk'mış! Hatta aşklarının yazın başladığını öğrendim. Bu arada bomba bir duyum daha aldım. Edis, yazın Alaçatı'da, Şıkel'e "Ben seninle evlenmek istiyorum" demiş. Şıkel bu teklifi ciddiye almamış ama Edis, ara ara evlilik teklifini yineliyormuş ve bu konuda çok ısrarlıymış. 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşanan Şıkel'in, evliliğe sıcak bakmadığını duyuyorum ama Edis'in evlenmek istemesine çok şaşırdım."