Edis'in Berrak Tüzünataç öpücüğü infial yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü şarkıcı Edis ile oyuncu Berrak Tüzünataç'ın teknede geçirdiği keyifli anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Edis’in Berrak Tüzünataç öpücüğü olay oldu.

Şarkıcı Edis ile ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın öpücüğü sosyal medyada infial yarattı. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin öpücüğü infial yarattı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Tüzünataç'ın "New moon rituals" ( Yeni ay ritüeli) notuyla Edis'i de etiketleyerek paylaştığı o samimi anlar, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Bazı takipçiler, bu görüntüleri samimi bir dostluğun göstergesi olarak yorumlarken, bazıları ise aralarındaki ilişkinin farklı bir boyuta evrildiği yönünde spekülasyonlarda bulundu.

