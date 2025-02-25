Efeler Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Üreticilerin daha verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi adına Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin önderliğinde harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri arazi yollarını düzenlemek için çalışma başlattı.

Özellikle zeytin üreticilerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Kalfaköy, Karahayıt, Baltaköy ve Armutlu Mahallelerinde grayder ve paletli ekskavatör kullanılarak yol tesviye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bölgedeki çalışmalar zeytin üreticilerinin arazi yollarına daha kolay ulaşmalarını sağlarken, üreticiler de zeytinlerini toplamak ve taşımak için daha sağlıklı ve güvenli hale gelen yolları kullanarak işlerini hızlandırıyor.

Zeytin üreticileri çalışmaların kendilerine kolaylık sağladığını belirterek Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür etti.