Efeler Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Efeler Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, arazi yollarını düzenlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Üreticilerin daha verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi adına Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin önderliğinde harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri arazi yollarını düzenlemek için çalışma başlattı.

Özellikle zeytin üreticilerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Kalfaköy, Karahayıt, Baltaköy ve Armutlu Mahallelerinde grayder ve paletli ekskavatör kullanılarak yol tesviye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bölgedeki çalışmalar zeytin üreticilerinin arazi yollarına daha kolay ulaşmalarını sağlarken, üreticiler de zeytinlerini toplamak ve taşımak için daha sağlıklı ve güvenli hale gelen yolları kullanarak işlerini hızlandırıyor.

Zeytin üreticileri çalışmaların kendilerine kolaylık sağladığını belirterek Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür etti.

Efeler Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Son Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS için bölgesel çözüm mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS için bölgesel çözüm mesajı
İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti
İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti
Sancaktepe’de iş adamına müzisyen oğluyla şantaj tuzağı! Milyonlarca lira istediler...
Sancaktepe’de iş adamına müzisyen oğluyla şantaj tuzağı! Milyonlarca lira istediler...
Sinoplu sporcular, buz gibi havada denize giripantrenman yaptı
Sinoplu sporcular, buz gibi havada denize giripantrenman yaptı
30 saniye sonra başına gelenler dehşete düşürdü. Dinlenmek için bankta oturuyordu
30 saniye sonra başına gelenler dehşete düşürdü. Dinlenmek için bankta oturuyordu