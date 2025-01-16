Efeler Belediyesi’nin karnabaharları hasat edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Efeler Belediyesi’nin karnabaharları hasat edildi

Efeler Belediyesi, Işıklı Mahallesi'nde yetiştirdiği karnabaharların hasadını yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçenin tarımsal üretimini güçlendirmeye ve vatandaşlarına sağlıklı gıdalar sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Efeler Belediyesi'nin kendi tarım arazilerinde yetiştirdiği ve hasat ettiği karnabaharlar, Efe Bakkallarda satışa sunulacak. Vatandaşlar sağlıklı ürünleri ekonomik fiyatlarla temin etme imkanı bulacak.

Başkan Anıl Yetişkim tarımın Efeler'in geleceğinde büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Efeler Belediyesi olarak, gerçekleştirdiğimiz karnabahar üretimiyle, hem çiftçilerimize destek oluyoruz hem de halkımıza taze ve sağlıklı gıda sağlıyoruz. İlçemizde tarımı desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Efeler Belediyesi’nin karnabaharları hasat edildi

Efeler Belediyesi’nin karnabaharları hasat edildi

Efeler Belediyesi’nin karnabaharları hasat edildi

Efeler Belediyesi’nin karnabaharları hasat edildi

Efeler Belediyesi’nin karnabaharları hasat edildi

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