Efeler’de spor salonu kurşunlamada şok tutuklama

Mimarsinan ve Orta mahallelerindeki aynı firmaya ait 2 spor salonuna 21 ve 23 Ağustos'ta silahlı saldırı düzenlendi. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda D.O., A.T, (27), M.C.T (25) ve S.A, (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, ile S. A, tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Orta Mahalle'deki spor salonu 2 Eylül'de yeniden kurşunlandı. Bunun üzerine çete lideri olduğu öne sürülen S.B, B.D, E.C.Y. (23) ve M.C.T. (24) gözaltına alındı. 4 şüpheliden B, tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcılık, B.D'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

2 Eylül'de yaşanan olayın şüphelileri, ifadelerinde, ağustos ayındaki saldırılarla ilgili Yusuf G. ile ilk olayın şüphelisi olan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan M.C.T'nin ismini verdi. İfadelerden yola çıkan polis, firari olarak aranan M.C.T, tekrar yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen T, bu defa çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.