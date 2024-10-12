Efeler’de vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Bey Cami'nde "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından tesbihat yapıldı. Namazın ardından yapılan çorba ikramı ile camii cemaati birbirleriyle sohbet edip kaynaşarak dostluklarını pekiştirme fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirdiği vurgulayan cemaat sabahın serin havasında bir araya gelerek manevi bir atmosferde buluşmanın keyfini çıkardı. Program, sadece ibadet etmenin ötesinde toplumsal ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlarken, bir arada olmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığı dile getirildi.