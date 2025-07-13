Efeler'in Japonya kadrosu belli oldu

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Efeler'in Japonya kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi üçüncü hafta müsabakaları için Japonya'ya gitti. Millilerin kadrosu ve maç programı da açıklandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki mücadelesini sürdürüyor. Milli Takım, üçüncü hafta müsabakaları için Japonya'ya gitti.

Ay yıldızlı ekip, 16-20 Temmuz tarihlerinde Chiba şehrinde güçlü rakipleriyle karşılaşacak. Türk Milli Takımı, 16 Temmuz' da Amerika Birleşik Devletleri, 17 Temmuz' da Almanya, 19 Temmuz' da Brezilya ve 20 Temmuz' da ise Arjantin ile mücadele edecek.

Milli Takım'ın ligdeki üçüncü hafta kadrosu da belli oldu. Milli Takım kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

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