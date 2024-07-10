Efes grubundan indirim kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Efes grubundan indirim kararı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Anadolu Efes grubun bira fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.

Anadolu Efes grubu fiyatlarında indirime gitti.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı.

10 Temmuz 2024 tarihi itibari ile fiyatlar şu şekilde:

*Efes kutu* 72 ₺

*Efes şişe* 70+2 ₺

*Efes Serçe* 55 ₺

*Malt kutu* 68 ₺

*Malt şişe* 66+2 ₺

*Mini Malt* 45 ₺

*Xtra* 90 ₺

*Shot*. 60₺

*Bremen* 55 ₺

*Bremen yüksek alkol* 80₺

*Özel seri şişe* 75₺

*Özel seri kutu* 75₺

*Glütensiz* 90 ₺

*Filtresiz* 75 ₺

*Miller küçük* 70₺

*Miller büyük* 85₺

*Miller kutu* 85 ₺

*Belfast şişe* 75₺

*Belfast kutu* 75₺

*Bud şişe* 85₺

*Bud kutu* 85₺

*Becks şişe* 75₺

*Becks kutu* 75₺

*Corona* 110 ₺

*Amsterdam kutu* 115 ₺

*Amsterdam şişe* 115 ₺

*Erdinger* 115₺

*Hoagarden* 115₺

*Leffe* 120₺

*Düvel* 150 ₺

yr.png

Son Haberler
Elazığ'da fırtına. Ağaçlar yerinden sökülecekti Yerel Haberler
Elazığ'da fırtına. Ağaçlar yerinden sökülecekti
Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider Gündem
Türkiye'de 146 bin lira istenen tatil Yunanistan'da bakın ne kadar? İnsanlar tabi Yunanistan'a gider
Angel Di Maria kararını açıkladı Spor
Angel Di Maria kararını açıkladı
Kaçak telefon operasyonu Yerel Haberler
Kaçak telefon operasyonu
Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu Gündem
Yürekler ağıza geldi. Küçük çocuk cama çıktı vatandaşlar seferber oldu
Yargıtay’dan Adnan Oktar kararı. Binlerce yıl hapis cezası istenmişti Gündem
Yargıtay’dan Adnan Oktar kararı. Binlerce yıl hapis cezası istenmişti
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı