Efsane başkan Süleyman Seba mezarı başında anıldı

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 10. Yıl dönümünde siyah-beyazlı kulüp tarafından mezarı başında anıldı.

Düzenlenen törenin ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SÜLEYMAN AĞABEY SEN RAHAT OL"

Süleyman Seba’nın izinden yürümeye devam edeceklerini belirten Hasan Arat, "Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Süleyman Ağabeyimizin son dönemini birlikte geçirdik. 8 ay önce onun prensipleri çerçevesinde yönetimi devraldık. Onun izinde yürümeye devam edeceğiz. Bu konuda müsterih olsun tüm camiamız. Süleyman Ağabey sen rahat ol, nur içinde yat. Gençler burada seni ziyarete geldiler. Beşiktaş'ın gerçek emanetçileri onlar. Biz gelip geçici görevimizde sizin ilkelerinizi yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A DEVLETİNE MİLLETİNE ÇOK ŞEY VERDİN"

Tüm Beşiktaşlılar adına Süleyman Seba’ya teşekkür eden Hasan Arat, "Bugün mutlu olman lazım çünkü altyapıdan yetişmiş epey sporcumuz var A takımda. Nur içinde yat. İyi ki varsın. Beşiktaş'a, devletine, milletine çok şey verdin. Hepiniz senden razıyız. Yaptıkların için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Tüm Beşiktaşlılar adına teşekkür ediyoruz. Nur içinde yat Süleyman Ağabey" dedi.

"UNUTULMAYACAK BİR İNSANDI"

Beşiktaş’ta futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Feyyaz Uçar ise Süleyman Seba için "Ben camianın çok şanslı kişilerindenim. Futbolculuk kariyerimin başından sonuna kadar Süleyman Seba benim başkanımdı. Daha sonra bazı ayrılıklar oldu ama hiçbir zaman sayın Seba'ya olan sevgimizi kaybetmedik. Çünkü o unutulmayacak bir insandı. Nur içinde yatsın" sözlerini sarf etti.

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen Süleyman Seba, çocukluğundan itibaren futbola olan tutkusuyla öne çıktı. İstanbul'a yerleşerek futbola ilk adımını atan Seba, kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın genç takımına katılan ve ardından A takım formasını giyen Seba, 8 yıl boyunca siyah-beyazlı formayla ter döktü.

Futbol hayatını sakatlık nedeniyle erken sonlandıran Seba, yöneticilik kariyerine adım attı. Beşiktaş'ın yönetim kurulunda görev alarak kulübe olan hizmetini sürdürdü. 1984 yılında başkanlığa seçilen Seba, 16 yıl boyunca kulübün başında kaldı. Başkanlığı döneminde Beşiktaş, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada birçok başarıya imza attı. Seba'nın vizyonu ve liderliği sayesinde Beşiktaş, modern tesisler kazandı ve ekonomik olarak güçlendi.

Süleyman Seba, sadece bir futbolcu veya yönetici değil, aynı zamanda Beşiktaş camiasının birleştirici gücüydü. Taraftarların büyük sevgisini kazanan Seba, 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini yumdu. Ancak mirası, Beşiktaş'ın tarihinde sonsuza dek yaşamaya devam edecek.