Efsane boksör hayatını kaybetti: Sadece Muhammed Ali nakavt edebilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Efsane boksör hayatını kaybetti: Sadece Muhammed Ali nakavt edebilmişti

Bir dönemin efsane boksörlerinden George Foreman hayatını kaybetti. 76 yaşında hayatını kaybeden eski boksörü sadece Muhammed Ali nakavtla yenebilmişti.

Eski ağır sıklet boks şampiyonu George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. Foreman'ın ölüm haberini sosyal medyadan duyuran ailesi, "Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SADECE MUHAMMED ALİ NAKAVT EDEBİLDİ

1968 yılında olimpiyat madalyası kazanan Foreman, 1973 yılında ilk kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmuştu.

1984 yılında emeklilikten dönen George Foreman, 1994 yılında 45 yaşındayken bir kez daha ağır sıklette şampiyonluk kazanmış, bu unvan onu boks tarihinin en yaşlı ağır sıklet şampiyonu yapmıştı.

Boks kariyerinde yalnızca bir kez nakavt olan George Foreman, bu yenilgiyi 1974 yılında Muhammed Ali'ye karşı almıştı.

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