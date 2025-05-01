Efsane komutan hayatını kaybetti! Kıbrıs’a ayak basan ilk askeri birliğin başındaydı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olarak tarihe geçen Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın komutanı emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, yaklaşık 1,5 ay önce hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İkiz'in beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbrahim Neşet İkiz, önceki gün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İkiz'in cenazesi bugün öğle vakti Üsküdar Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Kabristanı'nda toprağa verilecek.

KIBRIS'A AYAK BASAN İLK ASKERİ BİRLİĞİN KOMUTANIYDI

Kıbrıs Barış Harekatı’nın kritik unsurlarından biri Amfibi Deniz Piyade Alayı’ydı. Türk askeri, çıkarma gemileri ile Kıbrıs’a ayak basmış ve bu sayede harekatın kırılma anlarından biri yaşanmıştı. Kıbrıs’a ilk çıkan birliğin komutanı emekli Gazi Deniz Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz’di.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TAZİYE MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Emekli Deniz Kuvvetleri Kıdemli Albayı İbrahim Neşet İkiz’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

“CESARET VE KAHRAMANLIĞINI UNUTMAYACAĞIZ”

Tahsin Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, Kıbrıs’a ilk çıkan Amfibi Deniz Piyade Alayı Kurucusu ve Komutanı, Emekli Deniz Kuvvetleri Kıdemli Albayı İ. Neşet İkiz’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Cesaret ve kahramanlığını unutmayacağız. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.