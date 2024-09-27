Efsane kulüp başkanı Yılmaz Vural'a atılan iftirayı açıkladı

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Efsane kulüp başkanı Yılmaz Vural'a atılan iftirayı açıkladı

Kocaelispor’un efsane başkanlarından Sefa Sirmen, teknik direktör Yılmaz Vural hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Bu sezon TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor’un efsane başkanlarından Sefa Sirmen kulübe dair açıklamalarda bulundu.

La Golfo’ya konuşan Sefa Sirmen kendisinin belediye başkanlığı yaptığı dönemde şehirde sanayi kuruluşlarının olmadığı olmadığını belirterek mali kaynak yaratmakta zorlandığını aktardı.

Ancak şu anda şehirde yaklaşık 20 bin sanayi kuruluşunun olduğunun altını çizen Sirmen bu işletmelerin Kocaelispor’a destek vermek zorunda olduklarını belirtti.

Teknik direktör Yılmaz Vural ile arasında geçen bir diyaloğu da aktaran Sefa Sirmen deneyimli futbol adamını neden takıma getirmediğini yıllar sonra açıkladı.

"ALKOLİK DEDİLER"

Yılmaz Vural’ın Kocaelispor’a gelmek istediğini aktaran Sirmen açıklamasında, “Severdim kendisini ama bir türlü nasip olmadı. Ben onu çok alkolik bir zannederdim. Meğerse ağzına hiç alkol sürmezmiş. Öyle söylediler bana o zamanlar” dedi.

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