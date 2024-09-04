Efsane otomobilde büyük değişiklik. Almanların 60 yıldır yollarda olan Porsche 911'i artık elektrikleniyor

Alman otomobil efsanesi Porsche 911 hakkındaki söylenti kesinleşti. 911 elektriklendiriliyor. Alman otomobil piyasasında hızlı ve hırçın otomobili olan Porsche 911 tam 60 yıldır yollarda. Serinin son otomobili yollara 8'nci kuşak olarak çıkmıştı.

MAKYAJ ZAMANI GELDİ

Porsche 911'in elektriklendirileceği yönündeki söylentilerin gercek olacağı kaydedililyor.911'in makyajlı versiyonununda 6 silindirli boxer görev yapıyor. GTS'de en ilgiç yenilik ise hibrit motora sahip 911'de yaşandı. 3,6 litrelik boxer motorun iki elektromotorla desteklendiği sistemde, bir elektromotor turbonun içindeki ekzoz ve kompresör dişlilerin arasına konulmuş. Böylece elektrik takviyesiyle Westgate'e gerek kalmadığı belirtiliyor.

Modernize edilmiş 8 ileri şanzımanla boxer motor arasında ikinci elektromotor eşlik ediyor. Bunu da 400 voltluk yüksek gerilim aküden alıyor. Otomobil sadece elektriklendiriliyor. Elektrikli Porsche 911 üretilmeyeceği yönündeki görüşler ağır basıyor.