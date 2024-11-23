Efsane oyun 18 yıl sonra geri dönüyor

Virtua Fighter serisi, özellikle Street Fighter ve Mortal Kombat gibi oyunlarla kıyaslandığında daha az bilinen bir dövüş oyunu serisi olsa da, Virtua Fighter 5, serinin beşinci ve son ana oyunuydu. İlk olarak 2006 yılında piyasaya sürülen Virtua Fighter 5, aradan geçen yıllar içinde birkaç kez yeniden çıkış yaptı. 2021 yılında PlayStation 4 için Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown piyasaya sürülmüş ve yeni müzikler ve güncellenmiş grafiklerle oyunculara sunulmuştu. Bu yeni versiyon, 4K çözünürlük ve saniyede 60 kareye kadar destek verecek. Ayrıca, oyun içi denge ayarları güncellenecek ve en önemli yeniliklerden biri olan rollback netcode ile, farklı platformlar arasında internet gecikmesi yaşanmadan çevrimiçi mücadeleler yapılabilecek.

Sega, Virtua Fighter 5 R.E.V.O’nun Steam’de yayınlanmasıyla birlikte, Ultimate Showdown versiyonuna da bir 2.0 denge güncellemesi gönderecek. Bu güncellemeyle, oyuncular daha iyi bir oyun deneyimi yaşayacak. Ayrıca, Virtua Fighter serisinin hayranları için müjde niteliğinde bir haber de var: Yakuza: Like a Dragon ve Yakuza 6 oyunları içinde, Virtua Fighter 5’in neredeyse tam sürümü yer alıyor. Ayrıca, Steam üzerinde Virtua Fighter 2’nin sadece 1 dolara satıldığını hatırlatmak gerek.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O'nun çıkışıyla birlikte, serinin hayranları, eski günleri yad ederken aynı zamanda yeni özelliklerle daha zengin bir oyun deneyimi yaşayacak. Oyunun detayları ilerleyen günlerde daha da netleşecek.