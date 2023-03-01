Roger Waters konseri iptal edildi. Efsane Pink Floyd grubunun kurucusuna kötü haber

Efsanevi Rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın Frankfurt konseri, Frankfurt kenti belediye yönetimi tarafından iptal edildi.

Jewish Telegraphic Agency'nin haberine göre, Frankfurt Belediyesi, yüzde 60'ı Messe eyeletine, yüzde 40'ı kente ait olan konser salonunun tarihi önemine atıfta bulunarak iptal emri verdi.

Frankfurt Belediyesi iptal kararına ilişkin "İptalin arka planında, dünyanın en yaygın antisemitlerinden(Yahudi düşmanı) biri olarak kabul edilen eski Pink Floyd solistinin, ısrarlı İsrail karşıtı tutumu yatıyor. Kendisi defalarca İsrail'in kültürel etkinliklerde boykot edilmesi çağrısında bulunmuş ve sanatçılara İsrail'deki etkinlikleri iptal etmeleri için baskı yapmıştır" açıklaması yaptı.

Messe eyaleti basın sözcüsü, belediye yönetimi tarafından verilen iptal emrini uygulanacağını duyurdu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sık sık gündeme getiren Waters, kendisi için kullanılan "Yahudi düşmanı" ifadesini defalarca reddetti.