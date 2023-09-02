Efsane telefon Nokia 3310 23 yaşında. Bir neslin sevgilisiydi

Nokia 3310 23 yıl önce bugün üretildi. Bir zamanların efsanesi Nokia sosyal medyada gündem oldu.

Efsane telefon Nokia 3310 23 yaşında. Bir neslin sevgilisiydi

Özellikle 1990’lı ve 2000’li yılların başında cep telefonu furyasının öncü markası Nokia yine adından söz ettirdi.

SesKocaeli.com'da yer alan bilgilere göre, 90'lar ve 2000'lerin başlarında Nokia'nın sunduğu cep telefonları, milyonlar tarafından çok sevildi ve Finlandiyalı telekom firmasını mobil teknolojisinin lideri haline getirdi.

Bir dönem dünyanın en çok kullanılan cep telefonu markası olan Nokia, yıllar içinde bu prestijini kaybetti. Akıllı telefon piyasasında silinip giden Nokia’nın cep telefonu bölümü geçtiğimiz yıllarda Microsoft’a satılmıştı.

1 Eylül 2000 tarihinde tanıtılan Nokia 3310 da artık 23 yaşında.

23 yıl önce bugün üretilen Nokia 3310, sosyal medyada gündeme geldi.

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