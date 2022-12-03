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''Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'' yarışmasından ilk fragman geldi.

5 yıl aradan sonra geri dönmeye hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman paylaşıldı. Seda Akgül'ün sunduğu yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:04
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Efsane yarışma programı 'Kısmetse Olur' 5 yıl sonra geri dönüyor! Öykü Serter sunacak

''Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'' yarışmasından ilk fragman geldi.
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İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı.

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" olarak geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur'un merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

YENİ SUNUCUSU ÖYKÜ SERTER OLDU

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Merakla beklenen yarışmanın yayın tarihi ve yarışmacıları ise henüz netleşmedi. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.

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