''Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'' yarışmasından ilk fragman geldi.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı.
Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" olarak geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur'un merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
YENİ SUNUCUSU ÖYKÜ SERTER OLDU
Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Merakla beklenen yarışmanın yayın tarihi ve yarışmacıları ise henüz netleşmedi. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.
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