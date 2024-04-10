EFT ve havale işlemlerinde bunu yapmayanlara ‘geçmiş olsun’

Tüketici Hakları Derneği’nin Başkanı Ergün Kılıç, bankacılık işlemlerindeki artışa dikkat çekerek, günümüzde mobil bankacılık kullanımının yaygınlaşmasıyla EFT ve havale işlemlerinin sayısında büyük bir artış olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, 2023 yılında günlük ortalama 12 milyon EFT ve 10 milyon havale işlemi yapıldığını ifade etti.

“EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDE AÇIKLAMA KISMINI DOLDURUN”

Para transferleri sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayan Başkan Yılmaz, “Tüketiciler, havale veya EFT yapmadan önce alıcının IBAN numarasını ve adını doğru girdiklerinden emin olmalıdır. Aksi takdirde, yanlışlıkla gönderilen tutarları geri almakta zorlanabilirler. Ayrıca, açıklama kısmına alıcının kimliği ve işlemin amacı hakkında detaylı bilgi eklemek önemlidir. Yanlış bilgi girilmesi, tüketicilere sonradan sorun yaratabilir” diye konuştu.

“Kira ödemeleri ve internet alışverişleri gibi durumlarda, açıklama kısmının özellikle önemli olduğunu ve bu bölümün hukuki anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabileceğini söyledi” diyen Kılıç, “EFT ve havale işlemleri, ödemelerin gerçekleştiğine dair bir kanıttır. Açıklama kısmına dikkat edilmezse, tüketiciler mahkemede zor durumda kalabilir. İnternet alışverişlerinde, ödeme dekontları resmi bir belge olarak kabul edilir. Bu nedenle, işlem sırasında dikkatli olunmalı ve işlem tamamlandıktan sonra dekontlar makul bir süre saklanmalıdı” dedi.