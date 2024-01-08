Ege Adaları’nı Yunanistan’a kimin verdiğini Yusuf Halaçoğlu açıkladı

Türk Tarih Kurumu eski başkanı ve tarihçi Yusuf Halaçoğlu, Ege Denizi’nde tartışma konusu olan 12 adalar ve adaların İtalya’ya bırakılma sürecini kaleme aldığı yazısında tarihi çarpıtanların da foyasını ortaya çıkarmıştı.

Adaların Osmanlı’nın elinden alındığı Uşi Anlaşması'nın ismini aldığı Uşi’nin Lozan’ın bir semti olduğunu hatırlatan Yusuf Halaçoğlu, 1912'de imzalanmış olan Uşi Anlaşması, İtalyan tarihinde Lozan Anlaşması olarak geçtiğini dile getirdi. 1923'te imzalanan Lozan Barışı ile bu anlaşmanın bilinçli ya da bilinçsiz olarak karıştırıldığını dile getiren Yusuf Halaçoğlu, adaların nasıl bırakıldığını da anlatıyor.

“İTİRAZ EDEN BİR PADİŞAH YOK”

1912’de Uşi Antlaşmasıyla 12 adalar İtalya’ya bırakılıyor ancak geçici olarak. Bundan 3 yıl sonra 1915’de Londra’da bu konu gündeme geliyor. Osmanlı istenen şartları sağlayamadığı için Londra Paktı’nda adalar tamamen İtalya’ya bırakılıyor.

Orada Osmanlı’yı temsil eden isime de dikkat çeken Yusuf Halaçoğlu, Rumbeyoğlu Fahreddin Bey’in Kuvayı Milliye'nin karşısına Damat Ferit'in kurduğu Kuvayı İnzibatiye ile çıkan adam olduğunu hatırlatıyor.

Ayrıca Fahreddin Bey, Kurtuluş Savaşı’nda Yunanistan taraftarı olmuş savaştan sonra ise sürgün edilen isimler arasında yer almıştır.

Yusuf Halaçoğlu, Adaların bırakılmasına Padişah’ın bir tek kayda geçen itirazı olmadığına da dikkat çekiyor.

Adalar İtalya’ya bırakılmakla kalmıyor üzerine bir de aynı sene içinde Çanakkale Savaşı patlıyor.

Daha sonra ise 1947 Paris Antlaşması ile Oniki Ada Yunanistan’a bırakıldı.

“KİRALIK TARİHÇİLER…”

“Uşi Anlaşması'nın ismini aldığı Uşi, Lozan şehrinin bir semtidir. Bu yüzden 1912'de imzalanmış olan Uşi Anlaşması, İtalyan tarihinde Lozan Anlaşması olarak geçer. Fakat bizim bildiğimiz yani 1923'te imzalanan Lozan Barışı ile bu anlaşma birbirine karıştırılmasın diye bu anlaşmaya Uşi denmiştir.” diyen Yusuf Halaçoğlu, “Kiralık tarihçi” diye tanımladığı bazı isimlerin de bu durumdan faydalandığını dile getiriyor.

Yusuf Halaçoğlu, “Sahte kiralık tarihçiler, yani Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan ve çetesi, bu durumdan faydalanıyor ve 12 Adaların Lozan Anlaşması'nda gittiğini söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.

“SON 10 YILDA YUNANİSTAN’A TERK EDİLDİ”

Bir şekilde bu yalanların vatandaşa yutturulduğunu dile getiren tarihçi milletin bu şekilde Lozan Barışı’na düşman edildiğini dile getirdi.

Lozan Barışı’nda İtalya’ya bırakılan bazı adaların Türkiye’ye geçtiğini belirten Yusuf Halaçoğlu, AKP iktidarı döneminde bu adaların Yunanistan’a terk edildiğinin altını çiziyor…