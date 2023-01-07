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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'ndeki 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Midilli Adası.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 05:09
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'ndeki 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Midilli Adası.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 04.52'de yerin 14 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Çevre illerden de hissedilen depremin merkez üssü Midilli Adası.

Ege Denizinde 5 büyüklüğünde deprem

 

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