Ege Denizi'nde petrol hamlesi

Kaynak: İHA
Ege Denizi'nde petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ege Denizi'nde petrol keşfi için yeni bir projeye başlangıç yaptı.

Türkiye'nin enerji arayışları kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Ege Denizi'nde petrol keşfi için yeni bir adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı şirket, bölgede petrol bulma umuduyla 9 ayrı ruhsat alanı için başvuruda bulundu.

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9 ADET RUHSAT BAŞVURUSU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ege Denizi'nde yer alan Türk karasuları üzerinde petrol keşfi yapabilmek amacıyla 9 yeni ruhsat talebinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, TPAO'nun bu başvuruları 5 Haziran 2024 tarihinde MAPEG'e iletildi ve ilgili duyurular Resmi Gazete'de yayınlandı. Belirtilen koordinatlarda gerçekleştirilecek aramalar için gerekli olan ruhsatların alınması süreci, TPAO'nun Ege Denizi'ndeki enerji potansiyelini değerlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

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