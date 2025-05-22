Ege Denizi'nde şiddetli deprem (22 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre Ege Denizi'nde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 06.19'da 25 km derinlikte gerçekleşti. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Isparta'da hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 22, 2025
EGE DENIZI https://t.co/qTokByRyRz
22.05.2025, 06:19:36 TSİ
Büyüklük: 6.1
Derinlik: 25.3 km#Kandilli
AFAD tarafından açıklanan verilerde ise Ege Denizi'nde 6.0 şiddetinde deprem kaydedildi. Saat 06.19'da gerçekleşen deprem yerin 17.7 km altında oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2025
Büyüklük:6.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:06:19:36 TSİ
Enlem:35.80528 N
Boylam:25.95361 E
Derinlik:17.7 km
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