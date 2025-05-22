Ege Denizi'nde şiddetli deprem (22 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre Ege Denizi'nde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 06.19'da 25 km derinlikte gerçekleşti. Deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Isparta'da hissedildi.

AFAD tarafından açıklanan verilerde ise Ege Denizi'nde 6.0 şiddetinde deprem kaydedildi. Saat 06.19'da gerçekleşen deprem yerin 17.7 km altında oldu.