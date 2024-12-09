Ege Denizi'nin kuzeyi için alarm verildi! Yarına dikkat...

Kaynak: AA
Ege Denizi'nin kuzeyi için alarm verildi! Yarına dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, 06.00-14.00 saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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