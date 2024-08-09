Ege’de hasat başladı: Kilosu 105 TL’den 15 TL'ye düştü

Kilosu 105 TL’den 15 TL'ye düştü

Aydın, Türkiye'nin önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri olmasına rağmen, üreticiler plansız tarımdan dolayı zor günler geçiriyor.

Kuraklıktan sonra en büyük sorunlarının fiyat dengesizliği olduğunu belirten çiftçiler, sezon başında 105 TL olan taze fasulyenin fiyatının şu anda 15 TL'ye kadar düştüğünü ve bu durumun toplama maliyetini bile karşılamadığını ifade ediyorlar. Bu yüzden birçok çiftçi, fasulye tarlalarını bozmak zorunda kalmış durumda.

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında yer alan yaylalarda fasulye üretimi yapan çiftçiler, tarım sektöründeki bu plansızlıktan dolayı mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Çiftçilerden Mehmet İnce, tarım ile uğraşan biri olarak 52 yıldır bu sektörde olduğunu belirterek, "Tarımda dengeleri bir türlü bulamıyoruz. Bu durumda ne üreten memnun ne de tüketen. Bu yıl fasulye sezona 105 TL ile başladı, ancak şu an toptan fiyatı 15 TL'ye düştü. Toplama maliyeti, sulama, işçilik gibi giderleri bile karşılamayan bu fiyatlar nedeniyle birçok kişi gibi ben de tarlamı bozmak zorunda kaldım" diyerek plansız üretimin tarım sektörünün önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.