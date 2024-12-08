Egede lastik bot battı. 9 göçmenden 4’ü kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Egede lastik bot battı. 9 göçmenden 4’ü kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar açıklarında kaçakçıları götüren lastik bot battı. Olayı haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler bottan denize düşen 9 kişiden 4’ünü kurtardı. 21 göçmenin bulunduğu bottan denizde kaybolan 5 kişi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında, bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve içerisinde bulunan kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile giden ekipler, batmak üzere olan lastik botta bulunan 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda 6 kaçak göçmenin daha denize düştüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 helikopter daha sevk edildi. Arama- kurtarma çalışmalarında 1 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, 5 kaçak göçmeni arama çalışmaları sürdürülüyor.

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