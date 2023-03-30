Egemen Bağış’ın Kılıçdaroğlu iddiası yalan çıktı. Kur’an ayetiyle dalga geçmişti

Tele 1’de yer alan haberde, “Bakara-makara” sözleri ve binlerce dolar rüşvet aldığı iddialarıyla gündem olan ve istifa etmek durumunda kalan eski AB Bakanı Egemen Bağış ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Twitter’da 24 Ocak 2014 tarihinde bir paylaşım yaptı.



1996 tarihli bir gazete sayfasını paylaşan Bağış, gazete kupürünün Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı dolandırdığını gösterdiğini iddia etti. Bağış paylaşımında, “AK Parti’ye iftira atıp hakaret eden CHP’lilere dava açacağız. Ayrıca hatırlatmak lazım; Genel Başkanları tescilli” ifadelerini kullandı.







TEYİT İNCELEDİ: “GERÇEK DIŞI”

Doğrulama platformu teyit.org yaptığı inceleme sonucunda, Bağış’ın paylaşımının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Teyit.org’un incelemesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:



“Sosyal medyada paylaşılan gazete kupürünün Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı dolandırdığını gösterdiği iddia edildi. İddia, 2011’den beri sık sık gündeme geliyor. Paylaşımlara eşlik eden gazete kupüründe, gazetenin adı ve basım tarihi bilgisi yer alıyor. Küpur, 1 Mayıs 1996 tarihli Milliyet gazetesinden alınmış. Milliyet gazetesinin arşivinden ilgili habere ulaşabiliyoruz.







“ŞİKAYETÇİ KILIÇDAROĞLU’NUN KENDİSİ”

Paylaşılan gazete kupürü, Kılıçdaroğlu’nun SSK’yı dolandırdığını göstermiyor. Aksine habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şüphe duyup şikayetçi olan Kılıçdaroğlu’nun kendisi, SSK’yı dolandırmaktan suçlu bulunan firma ise Sa-San. haberin sol üst köşesinde, dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yer verilmesi, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde dolandırıcılığa karışmış olsaydı farklı kaynaklardan da basına yansıyan haberlere erişmemiz gerekirdi. Ancak o dönemlerde böyle bir habere rastlanmıyor.”







“BAKARA MAKARA” SÖZLERİ

Egemen Bağış, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sırasında ortaya çıkan ve kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında Bağış’ın ağızından şu cümleler duyulmuştu: “Ben her cuma bir ayet sallıyorum. Google’a ayetleri sor, oradan salla bir tane gitsin. Bu sabah beşte çaktım bir tane (ayet). Bu Bakara iyi makara” demişti. Bağış daha sonra o sözlerini montaj olduğunu savunmuş ve bunun bilimsel raporlara dayandığını öne sürmüştü.



İLGİLİ HABERLER