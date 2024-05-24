Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Kaynak: AA
Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Ege Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşu geçen yıl Star Rafineri oldu. Tüpraş İzmir Rafinerisi ikinci, Petkim Petrokimya üçüncü sırada yer aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası EBSO'nun hazırladığı Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşunu sonuçları belli oldu. Sonuçlar İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, listede bir önceki yıla göre ilk 10'da değişiklik olmadığını belirtti. Yorgancılar, ilk 3'te yer alan Star Rafineri, Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim Petrokimya'yı, İzmir Demir Çelik, Philip Morris Tütün, Abalıoğlu Lezita Gıda, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ, Ravago Petrokimya ve Kardemir Çelik'in izlediğini söyledi.

100 firmadan 82'sinin kar beyan ettiğini belirten Yorgancılar, enflasyondan arındırılmış verilere göre, üretimden satışlar ve karların gerilediğini ifade etti.

Yorgancılar, şöyle konuştu:

"100 büyük firmanın üretim ve ihracat performansı, ülke ortalamasının üzerinde kalmıştır. Yüksek enflasyon, yüksek maliyetler ve kurun baskılanmasının etkileri verilere de yansımış, reel olarak ise üretimden satışlar azalmıştır. Enflasyon düzeltmesi etkisi ile mali kırılganlık göstergelerinde iyileşme gözlenmiş, öz kaynakların aktifler içindeki payı artmıştır. En ihracatçı sektörler, aynı zamanda en büyük ithalatçı olmaya devam etmektedir. Faiz oranlarının yüksek kalması, finansman giderlerine olumsuz yansımıştır. Önümüzdeki dönemde de finansal koşullar, sanayi sektörünü daha fazla zorlayacak gibi görünmektedir."

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