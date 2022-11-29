Mike Tyson'dan Messi'yi tehdit eden Meksikalı boksöre olay cevap: Eğer Messi'ye dokunursa...

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika ile oynadığı maçın ardından Meksikalı boksör Alvarez, Messi'yi tehdit etmişti. Cevap eski dünya şampiyonu Mike Tyson'dan geldi

Dünya Kupası'nda Arjantin-Meksika maçından sonra Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yerdeki Meksika formasına basması olay olmuştu.

Görüntü üzerine Meksikalı dünya şampiyonu boksör Alvarez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Messi'nin formamızla ve bayrağımızla yerleri temizlediği görüntüleri gördünüz mü? Bırakın onu bulayım. Arjantin'e saygı duyduğum gibi, Meksika'ya da saygı duymalısın! Tanrı'ya dua etsin onunla karşılaşmayayım" dedi.

Bu açıklamaya cevap efsane ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan geldi.

Tyson konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım" ifadelerini kullandı.