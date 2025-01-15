Eğirdir Gölü'nde 200 kaçak kerevit pinteri ele geçirildi

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından devam ediyor. 14 Ocak 2025 tarihinde Gelendost Yeşilköy açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılıkla kullanılan 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi. Ekipler, pinterlerin içindeki canlı kerevitleri dikkatlice toplayarak, doğal yaşam alanlarına iade etti.

"KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Su Ürünleri Ekipleri, dişi kerevitlerin yumurtlama aşamasında olduğunu belirterek, kaçak avcılığın ekosisteme verdiği zararın altını çizdi. Yapılan açıklamada, "15 Kasım'dan itibaren kerevit av yasağı başladı. Bu yasağa uymayan av araçlarına el koyuyoruz. Bugün de 200 kerevit pinterini ele geçirip, canlı kerevitleri göle geri bıraktık. Kaçak avcılıkla mücadelemiz, ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kararlılıkla devam edecek" denildi.

VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞINA ÇAĞRI



Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, vatandaşları yasaklara uymaya ve doğal dengeyi korumaya çağırdı. Kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının, Eğirdir Gölü'nün biyolojik çeşitliliğini ve balıkçılık faaliyetlerini koruma adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Eğirdir Gölü'nün Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olarak, ekolojik ve ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip olduğu hatırlatıldı ve doğal kaynakların korunması için mücadelenin süreceği ifade edildi.

Sinop’ta kaçak avcılığa geçit yok