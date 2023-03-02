Depremzedeler Eğirdir'e sığındı

İHA

Afet bölgesindeki vatandaşlar farklı şehirlerde misafir edilmeye devam ediliyor. Eğirdir’de misafir edilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Eğirdir Kaymakamlığı önünde kurulan yardım çadırından ücretsiz olarak karşılanıyor. Eğirdir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şunları söyledi:

İlçemizde 1 Mart 2023 Çarşamba günü itibariyle ev, misafirhane, apart, otel ve pansiyonlarda olmak üzere 9 ilden toplam 180 aileden 708 depremzede vatandaşımız misafir ediliyor.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, “Eğirdir’de misafir olan depremzede vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını en iyi hale getirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gün, birlik ve beraberlik günüdür, depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz” dedi.