﻿Eğirotu bitkisi mide ve bağırsak gazlarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan eğirotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Eğirotu bitkisi, mide ve bağırsak gazlarını gidermesiyle biliniyor.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi esnasında bağırsak ve midede hava meydana gelmesi veya istemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkabilmektedir.

Aşırı hava yutulması neticesinde ya da besinlerin sindirimi sonucunda ortaya çıkan gazın artması, vücudun bu gazı atmasını olanaksız hale getirir ve gaz sancısı meydana getirir.

EĞİROTU NASIL KULLANILIR?

Çay: 1 çay kasığı (yaklaşık 4 gr ) kadar kıyılmış kök üzerine 250 ml kaynar su dökülerek haşlanır. 15 dakika bekletilip süzülür.

Çay: 1 çay kaşığı kıyılmış kök 1 bardak soğuk suda kaynama noktasına kadar 30 dak. İçinde ısıtılır.

Çay: 2 çay kaşığı kıyılmış kök 1 bardak soğuk suda 12 - 18 saat demlenip süzülür. Tercih edilen soğuk demleme olup içmeden önce hafifçe ısıtılır.

Çay olarak günde 3 fincan içilmelidir.

Bitki suyu: Taze soyulmuş kök iri parçalara bölünerek preslenerek suyu çıkarılır. Aşırı sıkılmamalıdır.

Banyo: 200 - 500 gram iri kiyim kök 5 litre soğuk suda bir gece (12 - 18 saat) bırakılıp kaynayıncaya kadar ısıtılır. Ateş söndürülüp 7 - 8 dakika demlenir ve banyo suyuna karıştırılır. Akşam veya gece banyo yapılmamalıdır.

ZARARI VAR MI?

Ön görülen dozlarda alındığında her hangi bir yan etkisi yoktur. Aşırı alımlarda ise mide bulantısı ve kusma yapabilir. Uçucu yağı kullanılmamalıdır, içerigindeki asorone yüzünden duodenal kanseri yapabilir.