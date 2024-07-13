Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı şiir, hikaye ve kısa film yarışmasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tartışmalara yol açan yeni müfredat Türkiye Yüzyılı Maarif modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, yeni müfredatın detaylarına değinerek, eğitimde yapılacak değişikliklerin önemine vurgu yaptı. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

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2024-2025 DÖNEMİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 26 dersin programlarının değiştirildiğini ve revize edildiğini açıkladı. Tekin, bu yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca, bu modelin çocukların Türkçeyi iyi kullanabilen, kendini ifade edebilen, hikaye ve şiir yazabilen bireyler olarak yetişmesini hedeflediğini vurguladı.

Tekin, Türkiye'nin demokrasi ve bağımsızlık değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını da ifade etti. Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulanacak ve kamuoyunun erişimine açıldı.

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