Eğitimde Yeni Dönem: Meta, Üniversitelerle VR Testlerine Başladı

Meta, sanal gerçeklik (VR) teknolojisini eğitim alanında kullanmayı teşvik etmek için ABD ve İngiltere’de birçok üniversite ile yeni bir işbirliği başlattı. "Meta for Education" adlı beta program kapsamında Meta, 13 eğitim kurumu ile ortak çalışarak, eğitmenlerin bilim, tıp, tarih ve dil sanatları gibi çeşitli alanlarda interaktif içeriklere daha kolay ulaşmalarını hedefliyor. Bu pilot çalışmada üniversiteler, sınıf ortamında VR ve karışık gerçeklik (XR) prototiplerini test ederek geri bildirim sağlayacak.

Programa dahil olan üniversiteler arasında Arizona State University, Houston Community College, Imperial College London ve University of Iowa gibi prestijli kurumlar yer alıyor. Bu kurumlar, programın resmi lansmanından önce, VR teknolojisini çeşitli derslerde deneyimleyecekler.

Meta, ABD’de başlattığı "dijital ikiz" kampüs konseptini şimdi Avrupa’ya taşıyarak İngiltere'de University of Leeds, İspanya’da University of the Basque Country ve Almanya’da University of Hannover ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Bu üniversitelerde VR destekli dersler, gerçek kampüs ortamlarının sanal kopyaları olarak sunulacak. Örneğin, University of Leeds, performans ve tiyatro alanında VR destekli dersler başlatırken; University of the Basque Country ise 2025 Şubat ayında fizyoterapi ve anatomi derslerinde sanal eğitim deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Meta’nın eğitim odaklı bu hamlesi, Quest başlıkları için geliştirilen eğitim uygulamaları ve yönetim araçlarının daha geniş bir kullanımına işaret ediyor. Meta, bu teknolojiyi 13 yaş üstü öğrencilere hizmet verecek şekilde kurgularken, Apple’ın Vision Pro cihazıyla pazara girmesi, VR ve XR teknolojilerinin eğitimde daha yaygın kullanımına katkı sağlayabilir. Meta’nın Reality Labs departmanı her ne kadar büyük mali kayıplar yaşasa da, bu teknolojilere yapılan yatırımların gelecekte eğitimi dönüştüreceğine inanılıyor.