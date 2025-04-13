Eğitimdeki tasfiyeye tepki! 20 bin öğretmen tek bir İmza ile cezalandırıldı

Kararın Türkiye’nin yarınlarını hedef alındığını kaydeden Gürsel Tekin, “20 binden fazla öğretmenin, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden görevlerinden alınarak adeta sürgün edilmesi; eğitim hakkını, öğretmenlik onurunu ve kamu vicdanını hedef alan açık bir tasfiye girişimidir” diye konuştu.

Gürsel Tekin konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Bu ülkede bir okul müdürünün görevden alınması, bir dönemin nasıl ayağa kalktığını anlatır bize. Yıl 1979’du… Kars’ta bir okul müdürü haksızca görevden alındı. Ertesi gün tüm Türkiye’de öğretmenler boykota gitti. Meslektaşları, o müdüre sahip çıkmıştı. Çünkü o zamanlar mesleğe, emeğe ve dayanışmaya saygı vardı. Bugün ise tam 20 bin öğretmen, hiçbir gerekçe gösterilmeden, tek imzayla, tek cümleyle, adeta cezalandırıldı. Bu ülkede bundan daha ağır ne olabilir?

Bu karar, yalnızca öğretmenleri değil; çocuklarımızın eğitim hakkını, okul iklimini, gençlerin sesini ve özgür düşünceyi hedef alıyor. Bu, sessiz bir darbedir. Eğitimi siyasileştirmek, öğretmeni hizaya çekmek, okulları susturmak isteyen bir zihniyetin ürünüdür. Ve bu zihniyete karşı susmak, teslim olmak demektir.

Buradan tüm öğretmenlere, öğrencilerimize, velilere, sendikalara, eğitim camiasına ve siyasi partilere çağrıda bulunuyorum:

Bu karar, Türkiye’nin birinci gündem maddesi olmalıdır. Herkesi ayağa kalkmaya, meslektaşlarına sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu bir öğretmen sürgünü değil, bir eğitim kırımıdır. O yüzden kimse ‘bizden değil’ diyerek susamaz, kenarda duramaz.

12 Eylül rejimi, örgütlü mücadeleyi kırarak Türkiye’yi bugünkü karanlığa hazırlamıştı. Bugün yaşanan da benzer bir tasfiyedir. Ama artık buna sessiz kalınamaz. Çünkü eğitim, iktidarların değil, toplumun geleceğidir. Öğretmeni cezalandırarak gelecek kurulmaz. Aydınlık bir yarını, susturulmuş okullarla inşa edemezsiniz.

Bu karar derhal geri çekilmelidir. Öğretmenler onurla görevlerine dönmeli, liyakat esas alınmalı ve eğitime siyaset karıştırılmamalıdır. Bu ülkenin çocukları, özgür ve nitelikli eğitimi hak ediyor. Ve biz o geleceği birlikte inşa edeceğiz.”