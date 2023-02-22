22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dinleyince neden eğitime bu kadar engel koyduklarını anlayacaksınız

Dinleyince neden eğitime bu kadar engel koyduklarını anlayacaksınız

Deprem sebebiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi büyük tepki topladı. Eğitimin yaşanılan her krizde aksatılması akıllara "Ben cahil halka güveniyorum" diyen Prof. Dr. Bülent Arı'yı getirdi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:02
Takip Et

Eğitime neden engel koyuyorlar. İşte sebebi

Dinleyince neden eğitime bu kadar engel koyduklarını anlayacaksınız
+
Aa
-

Deprem sebebiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi büyük tepki topladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gelen eleştiriler üzerine Nisan itibarıyla yüz yüze eğitimi de kapsayan "hibrit" seçeneğinin değerlendirileceğini açıkladı.

Türkiye’de şu an dördüncü sınıfta olan üniversite öğrencilerinin çoğu, pandemi ve deprem sebebiyle üniversite hayatlarının sadece yarısını yüz yüze eğitimle geçirebildi. Eğitimciler YÖK’ün “acele” kararı ile hem Türkiye’deki üniversite eğitiminin niteliği için hem de toplum sağlığına karşı hata yaptığını düşünüyor.

İktidarın yaşanılan her krizde gözden çıkardığı ilk konunun eğitim olması akıllara "Ben cahil halka güveniyorum" diyen Prof. Dr. Bülent Arı'yı getirdi.

"BEN CAHİL HALKA GÜVENİYORUM"

2016 yılında KRT'den Çağlar Cilara'nın konuğu olan Prof. Dr. Bülent Arı, okuma oranı arttıkça kendisine afakanlar bastığını söyledi ve cahil, okumamış halka daha çok güvendiğini belirtmişti. Türkiye’deki en tehlikeli kesimin üniversite mezunları olduğunu söyleyen Arı, ülkeyi ayakta tutacak olanların okumamış cahil halk olduğunu kaydetmişti.

Arı ayrıca, "Erdoğan giderse tam bir felaketle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

“Türkiye'nin geleceği için sevdiklerimizden vazgeçmemiz gerekiyor” diyen Prof. Arı, "Gelecek nesillere bir şey bırakabilmemiz için evet bizim gerekiyorsa ölmemiz gerekiyor" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin en tehlikeli kesiminin okumuş kesim olduğunu belirten Arı şunları söylemişti:

"Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) güveniyorum bu ülkede. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halktır. Onlar bu yanlışların hiçbirini yapmazlar, o beyannamenin ben neresinden tutayım. Daha önce Jön Türklerin yaptığı gibi ateşe sürüklüyorlar Türkiye'yi. Türkiye'nin okumuş kesimi, profesörlerden başlayarak geriye doğru en tehlikeli olanlar üniversite mezunları. Olayları en rahat okuyanlar ilkokul mezunları. Çünkü zihinleri berrak. Üniversite ve sonrası durum çok vahim çünkü gidişatı okuyamıyorlar, zihinleri bulanık."

KADIN AKADEMİSYENE TACİZ İLE YENİDEN GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Arı geçen Kasım ayında da kadın akademisyene taciz ile yeniden gündem olmuştu.

Arı’nın, Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehdit ettiği iddia edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Prof. Arı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
4
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
5
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
6
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
7
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Uzmanı deprem sonrasındaki travmalara müdahalenin zamanına böyle dikkat çekti
﻿Uzmanı deprem sonrasındaki travmalara müdahalenin zamanına böyle dikkat çekti
﻿Uzmanı deprem sonrasındaki travmalara müdahalenin zamanına böyle dikkat çekti
﻿Trabzonspor'da Edin Visca gelişmesi
﻿Trabzonspor'da Edin Visca gelişmesi
﻿Trabzonspor'da Edin Visca gelişmesi
﻿Kadın husumetlisi kadını kaputta sürükledi
﻿Kadın husumetlisi kadını kaputta sürükledi
﻿Kadın husumetlisi kadını kaputta sürükledi
﻿Uzmanı açıkladı: İhmal edilen kalp çarpıntısı inmeye neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı: İhmal edilen kalp çarpıntısı inmeye neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı: İhmal edilen kalp çarpıntısı inmeye neden olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.