Dinleyince neden eğitime bu kadar engel koyduklarını anlayacaksınız

Deprem sebebiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi büyük tepki topladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gelen eleştiriler üzerine Nisan itibarıyla yüz yüze eğitimi de kapsayan "hibrit" seçeneğinin değerlendirileceğini açıkladı.

Türkiye’de şu an dördüncü sınıfta olan üniversite öğrencilerinin çoğu, pandemi ve deprem sebebiyle üniversite hayatlarının sadece yarısını yüz yüze eğitimle geçirebildi. Eğitimciler YÖK’ün “acele” kararı ile hem Türkiye’deki üniversite eğitiminin niteliği için hem de toplum sağlığına karşı hata yaptığını düşünüyor.

İktidarın yaşanılan her krizde gözden çıkardığı ilk konunun eğitim olması akıllara "Ben cahil halka güveniyorum" diyen Prof. Dr. Bülent Arı'yı getirdi.

"BEN CAHİL HALKA GÜVENİYORUM"

2016 yılında KRT'den Çağlar Cilara'nın konuğu olan Prof. Dr. Bülent Arı, okuma oranı arttıkça kendisine afakanlar bastığını söyledi ve cahil, okumamış halka daha çok güvendiğini belirtmişti. Türkiye’deki en tehlikeli kesimin üniversite mezunları olduğunu söyleyen Arı, ülkeyi ayakta tutacak olanların okumamış cahil halk olduğunu kaydetmişti.

Arı ayrıca, "Erdoğan giderse tam bir felaketle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

“Türkiye'nin geleceği için sevdiklerimizden vazgeçmemiz gerekiyor” diyen Prof. Arı, "Gelecek nesillere bir şey bırakabilmemiz için evet bizim gerekiyorsa ölmemiz gerekiyor" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin en tehlikeli kesiminin okumuş kesim olduğunu belirten Arı şunları söylemişti:

"Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) güveniyorum bu ülkede. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halktır. Onlar bu yanlışların hiçbirini yapmazlar, o beyannamenin ben neresinden tutayım. Daha önce Jön Türklerin yaptığı gibi ateşe sürüklüyorlar Türkiye'yi. Türkiye'nin okumuş kesimi, profesörlerden başlayarak geriye doğru en tehlikeli olanlar üniversite mezunları. Olayları en rahat okuyanlar ilkokul mezunları. Çünkü zihinleri berrak. Üniversite ve sonrası durum çok vahim çünkü gidişatı okuyamıyorlar, zihinleri bulanık."

KADIN AKADEMİSYENE TACİZ İLE YENİDEN GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Arı geçen Kasım ayında da kadın akademisyene taciz ile yeniden gündem olmuştu.

Arı’nın, Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehdit ettiği iddia edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Prof. Arı, daha sonra serbest bırakılmıştı.