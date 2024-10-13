Eğlence mekanında kadın cinayeti! Ortalık kan gölüne döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eğlence mekanında kadın cinayeti! Ortalık kan gölüne döndü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde alkollü eğlence mekanına gelen S.A.A., bir süre görüştüğü N.Ç. isimli kadını bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. S.A.A., daha sonra ise aynı tabancayla kendini de vurdu. N.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A.A. ise ağır yaralandı.

Ankar'nın Altındağ ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanına gelen S.A.A., N.Ç. isimli kadını tabancayla vurup, aynı silahla kendine de ateş etti. N.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan S.A.A.'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Alkollü eğlence mekanına gelen S.A.A., bir süre görüştüğü N.Ç. isimli kadını bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. S.A.A., daha sonra ise aynı tabancayla kendini de vurdu. N.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, S.A.A. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Eğlence mekanında kadın cinayeti! Ortalık kan gölüne döndü

Eğlence mekanında kadın cinayeti! Ortalık kan gölüne döndü

Eğlence mekanında kadın cinayeti! Ortalık kan gölüne döndü

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