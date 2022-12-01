1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • EGM, kusurlu olarak ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarını paylaştı

EGM, kusurlu olarak ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarını paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, kusurlu olarak ölümlü trafik kazalarına karışan şehirlerarası yolcu otobüslerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ölümlü kazalara karışan 36 otobüs firması paylaşıldı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 06:21
Takip Et

EGM, kusurlu olarak ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarını paylaştı

EGM, kusurlu olarak ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarını paylaştı
+
Aa
-

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu yıl 1 Ocak-27 Kasım’da şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarında kusurlu olarak ölümlü trafik kazalarına karışanların listesini paylaştı.

EGM’nin açıklamasında şunlar dendi: “43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır.”

Açıklamada, en çok kazaya karışan otobüs firmalarıyla da görüşüldüğü yazıldı.

Liste şöyle:

emniyet-olumlu-kazalara-karisan-36-otobus-firmasini-acikladi-1094614-1.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
1
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
2
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
3
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
4
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
﻿İşte Uğur Dündar'ın yeni kanalı. Ekranlara geri dönüyor
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Milyarder kadının şirketine nasıl çöktüler? Bir uyuşturucu kaçakçısı bir istihbaratçı bir yüksek yargı mensubu. Barış Pehlivan açıkladı
6
﻿Milyarder kadının şirketine nasıl çöktüler? Bir uyuşturucu kaçakçısı bir istihbaratçı bir yüksek yargı mensubu. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Milyarder kadının şirketine nasıl çöktüler? Bir uyuşturucu kaçakçısı bir istihbaratçı bir yüksek yargı mensubu. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
7
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek
﻿Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek
﻿Netanyahu: İsrail Yahudilik yasalarına göre yönetilmeyecek
﻿Doğalgaz tarifesi aralıkta değişmedi
﻿Doğalgaz tarifesi aralıkta değişmedi
﻿Doğalgaz tarifesi aralıkta değişmedi
﻿Tokat'ta 50 öğrenci ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Tokat'ta 50 öğrenci ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Tokat'ta 50 öğrenci ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
﻿Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
﻿Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.