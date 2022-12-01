EGM, kusurlu olarak ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarını paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu yıl 1 Ocak-27 Kasım’da şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarında kusurlu olarak ölümlü trafik kazalarına karışanların listesini paylaştı.

EGM’nin açıklamasında şunlar dendi: “43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır.”

Açıklamada, en çok kazaya karışan otobüs firmalarıyla da görüşüldüğü yazıldı.

Liste şöyle: