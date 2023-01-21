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EGM, ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde eş zamanlı, yabancılar adına tescil edilen araçlar, trafikte alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile hız ihlaline yönelik denetim yapıldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:52
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EGM, ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı

EGM, ülke genelinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı
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EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 10-12 Ocak'ta, ülke genelinde eş zamanlı "yabancıların adına tescil edilen araçlara yönelik özel denetim" gerçekleştirildi.

Ekiplerce 19 bin 8 araç sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda, 74 aracın yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığı, 353 aracın geçerli fenni muayenesi veya sigortasının bulunmadığı ve 35 aracın tescil belgesi olmadan kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, 44 araçta yasak olmasına rağmen ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapıldığı, 43 araçta ise teknik şartlara aykırı donanım bulunduğu belirlendi.

1861 trafik kural ihlaline işlem yapıldı

Denetimler sonucunda 238 araç çeşitli eksiklikleri nedeniyle trafikten menedildi, 14 araç Gümrük Genel Tebliği'ne aykırılığı nedeniyle Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi ve 1861 trafik kural ihlaline işlem yapıldı.

Alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 13-15 Ocak'ta, hız ihlallerinin önlenmesine yönelik ise 14-16 Ocak'ta denetimler yapıldı.

Bu kapsamda da 42 bin 591 araç ve sürücü denetlendi. Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 1205 sürücünün belgeleri geçici olarak geri alındı, 9 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı saptandı.

Ayrıca 55 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediği için sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

18 bin 377 araç sürücüsünün hız ihlalinde bulunduğu tespit edildi

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kuralları, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla düzenlenen denetimlerde ise 18 bin 477 araç sürücüsünün hız ihlalinde bulunduğu tespit edilerek işlem yapıldı.

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