EGM’den TikTok operasyonu. 37 adrese baskın

Emniyet Genel Müdürlüğü TikTok üzerinden yürütülen kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı.

EGM’den TikTok operasyonu. 37 adrese baskın

Editör: Erhan Songür

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından TikTok aracılığıyla yapılan dolandırıcılığa yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında çeşitli sosyal medya platformda haksız kazanç yapıldığı tespit edildi.

TikTok jetonları üzerinden çalıntı kredi kartlarını kullanan dolandırıcıların, sanal para ticaretiyle kara para aklama yürüttüğü bildirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TikTok’taki canlı yayınları takip etti. Buna göre 4 binden fazla banka hesap hareketinde anormallik tespit eden EGM, bu hesaplar arasında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit etti.

İÇİŞLERİ BAKANI PAYLAŞTI

TikTok jeton gibi sanal paraları çalıntı kredi kartlarını soymak için kullanan dolandırıcılardan 120’si göz altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bir sosyal medya platformunda (TikTok) sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Hesaplar arasında 1,2 milyar TL para akışı olduğu tespit edildi” dedi.

İstanbul merkezli operasyonda 37 adrese baskın düzenlendi. Baskın sonucunda döviz, kripto para cüzdanları, daireler, arsalar ve otomobiller ele geçirildi.

uiloiuk.jpg

kjiouiu.jpg

56.jpg

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü Spor
Jorge Jesus tam bir psikopat: Eski öğrencisi tüm sırlarını ortaya döktü
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Taçsız Prenses 13 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman?
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu Spor
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder? Teknoloji - Otomotiv
Rüyada limon görmek ne demek? Rüyada limon görmek neye işaret eder?
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı Güncel
Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji’den 2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması Spor
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması