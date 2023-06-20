EGM’den TikTok operasyonu. 37 adrese baskın

Editör: Erhan Songür

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından TikTok aracılığıyla yapılan dolandırıcılığa yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında çeşitli sosyal medya platformda haksız kazanç yapıldığı tespit edildi.

TikTok jetonları üzerinden çalıntı kredi kartlarını kullanan dolandırıcıların, sanal para ticaretiyle kara para aklama yürüttüğü bildirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TikTok’taki canlı yayınları takip etti. Buna göre 4 binden fazla banka hesap hareketinde anormallik tespit eden EGM, bu hesaplar arasında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit etti.

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TikTok jeton gibi sanal paraları çalıntı kredi kartlarını soymak için kullanan dolandırıcılardan 120’si göz altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bir sosyal medya platformunda (TikTok) sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Hesaplar arasında 1,2 milyar TL para akışı olduğu tespit edildi” dedi.

İstanbul merkezli operasyonda 37 adrese baskın düzenlendi. Baskın sonucunda döviz, kripto para cüzdanları, daireler, arsalar ve otomobiller ele geçirildi.