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EGO dizisi 2. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Başrolleri Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz paylaştığı EGO dizisinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, EGO dizisi 2. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:57
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EGO dizisi 2. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

EGO dizisi 2. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?
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Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz’ın başrollerini paylaştığı EGO dizisinin 2. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, EGO dizisi 2. fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

Pastel Film imzalı, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta’nın oturduğu EGO dizisinin senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Görgün kaleme alıyor.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO 2.BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

EGO dizisi 2. bölümüyle 26 Şubat Pazar akşamı FOX TV’de yayınlanacak.

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