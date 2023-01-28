EGO dizisi fragmanı yayınlandı mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi ilk bölüm ne zaman?

Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisi ilk bölümünün yayınlanmasına az bir zaman kaldı. Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz arasında yaşanan gerginlikten sonra EGO’nun ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Peki, Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi ilk bölüm ne zaman? EGO dizisi fragmanı yayınlandı mı?

Pastel Film imzalı, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta’nın oturduğu EGO dizisinin senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Görgün kaleme alıyor.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Elif’le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ego dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi başarılı isimler yer alıyor.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin ilk bölümü 5 Şubat Pazar günü 20:00’da FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO FRAGMAN YAYINLANDI MI?