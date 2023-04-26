EGO setinde yeni kriz! Alperen Duymaz'dan flaş açıklama geldi

EGO dizisinin setinde rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk ile tartışan Alperen Duymaz'ın yeni bir kriz daha çıkardığı iddia edildi.

EGO setinde yeni kriz! Alperen Duymaz'dan flaş açıklama geldi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; EGO setinden yeni bir gerginlik haberi daha geldi. Dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz dün çekime gitmedi. Bütün ekip saatlerce oyuncunun sete gelmesini bekledi. Daha önce de birkaç kez çekim saatinde sete gitmeyen Alperen Duymaz'dan ses çıkmadı. Bu gelişme üzerine çekim iptal edildi. Duymaz'ın tavrı iş arkadaşlarının tepkisine neden oldu.

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Geçen aylarda rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'la tartışan Alperen Duymaz'ın dizinin ilk yönetmeni Doğa Can Anafarta'yla anlaşamadığı, bu yüzden Anafarta'nın işi bıraktığı yerine Şenol Sönmez'in geldiği biliniyor. Pazar günleri seyirciyle buluşan dizinin şu günlerde 12. bölümü çekiliyor.

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ALPEREN DUYMAZ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Alperen Duymaz ise sete gitmediği iddiasıyla ilgili “Kendimi ifade etmem gerektiğini hissettim. Yine…. Zaten setteydim, ilk sahnemi çektikten sonra 2.sahnemi çekmek üzere sete gittim ama karakterin sürekli değişen motivasyonunun yarattığı stresi hissettiğim için provaya devam edemeyeceğimi fark ettim, herkesten özür dileyerek karavana gidiyor olduğumu söyledim. Sonra setin paydos verdiğini öğrendim. Bu yanlış haberin doğrusunu bildirerek gündemi meşgul ettiğim için mahçup ve üzgünüm” açıklamasını yaptı.

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