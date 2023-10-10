Egzama otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen egzama otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Egzama otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen egzama otunun faydaları dikkat çekti.

EGZAMA OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden; yurdumuzun hemen hemen her bölgesinde yeti en, beyaz tüylerle kaplı, alçak bir bitkidir. Yaprak kenarları alta doğru kıvrıktır. Çiçekleri beyazdır. Ev ilaçlarında çiçekli bitki kullanılır.

EGZAMA OTUNUN FAYDALARI

- Mide rahatsızlıklarını giderir.

-Sinirleri uyarır.

-Ateşi düşürür.

-Egzamaya faydalıdır.

-Vücuda kuvvet verir.

-Soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir.

-Terleticidir.

-Kabızlığa iyi geldiği bilinmektedir.

-Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Antienflamatuar etkisi sayesinde iltihap ile mücadele eder.

-Doğal bir antibiyotiktir.

-Spazm çözücüdür.

-Kandaki şeker oranını düşürür.

-Vücudu zinde tutar.

-Sinirleri uyarır.

-Yüksek tansiyonu düşürür.

- C vitamini bakımından zengin bir bitkidir. Bu özelliği sayesinde C vitamini eksikliği nedeniyle ortaya çıkan iskorbüt hastalığına iyi gelir.

-Karaciğer hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

-Kan yapıcı özelliği vardır.

EGZAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle bu otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Egzama otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür. Egzama otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Dilerseniz egzama otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Egzama otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi önerilir.

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