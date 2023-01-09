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Egzersiz yapmanın mucize faydası ortaya çıktı

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Hazar, egzersiz yapan kişide vücuttaki inflamasyonun (iltihaplanma) düştüğünü ve bağışıklık sisteminin güçlendiğini söylemesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:06
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Egzersiz yapmak vücuttaki iltihabı azaltıyor

Egzersiz yapmanın mucize faydası ortaya çıktı
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Habertürk’ün haberine göre; Modern yaşamın getirdiği hastalıklardan olan obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, kanserleri ve bunlara bağlı ölümleri azaltmak için düzenli fiziksel egzersiz yapılması uzmanların en önemli önerileri arasında yer aldığı bildirildi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Hazar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazar, “Fiziksel aktivite, alerjik antikor seviyelerinde de önemli bir düşüşe neden oluyor. Kısa bir egzersiz seansı, mikroplarla savaşta önemli rol oynayan kan nötrofil sayıları yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Allergy dergisinde fiziksel egzersizin bağışıklık sistemimize katkısı dolayısıyla infeksiyonlara yatkınlığı azaltıcı etkisinin araştırıldığı bir derleme yayınlandığını söyleyen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Hazar, bu derlemede bilimsel çalışmaların ışığında egzersizin inflamasyonu düşürdüğünün doğrulandığını dile getirildi.

AŞIRI EGZERSİZİN ZARARLARI

Her gün yoğun bir şekilde spor yapılması ve vücudun dinlenmesine izin verilmemesi birçok şekilde vücuda zarar verebilir. O zararlardan bazılarını Dr. Hazar şu şekilde sıralıyor:

- Performans seviyesi ve motivasyon düşebilir.

- Uykuya dalmakta zorlanılabilir.

- Aşırı egzersiz yapmak aşırı stres hormonlarının artışına neden olabilir.

- Ağır sportif faaliyetlerin kalıcı ritim bozukluklarına neden olabilir.

- Kronik sakatlanmaların önünü açabilir.

- Kas kazanmak isterken aksi halde kas kaybına yol açabilirsiniz.

- Bel fıtığı, kemik erimesi, menisküs, bağ yaralanmaları, kas problemleri gibi durumlarda hastalığın daha fazla ilerlemesine sebep olabilir.

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