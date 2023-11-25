Ehliyet almak cepler tutuşturacak. Sınavı kazananlar bile sevinemeyecek

Gelecek yıl ehliyet alacakların cepleri yanacak. 2024 yılı ehliyet ücretleri ne kadar oldu? B sınıfı ehliyet alacaklar devlete ne kadar para ödeyecek. Birde bunun yanında ehliyet kursu ücretleri var. İşte rakamlar.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ehliyet almak cepler tutuşturacak. Sınavı kazananlar bile sevinemeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Oranın resmen duyurulmasının ardından da 2024 yılı için tahmini sürücü belgesi ücretleri de belli oldu.

2024 YILI B SINIFI EHLİYET ÜCRETİ

Bugün itibariyle bir sürücü B sınıfı ehliyet almak isterse harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli dahil 3 bin 258 lira harcamak zoruda. Rakamın 2024'te 5 bin 162 lira ödemek zorunda kalabilir. Bunun yanında ehliyet almak için kurslara ödenecek paralar da var. B sınıfı ehliyet almak kurs ve devlete ödenecek paralarla birlikte neredeyse 20 bin lirayı bulacak.

A, A1, A2 VE F SINIFLARI EHLİYET ÜCRETİ

Bugün itibariyle A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyet için toplamda 1594 lira ödenirken, eğer yeniden değerleme oranı kadar zam yapılırsa rakam 2 bin 525 liraya kadar çıkabilir.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları ehliyet ücretleri de arttı.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıflarında bir ehliyet için bugün toplamda 4 bin 923 lira ödenirken, ücret 7 bin 800 liraya kadar yükselebilir.

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