Ehliyet sınavı için kopya düzeneği kurdular

Tokat’ın Zile İlçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlene ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle katılan bir şahıs yakayı ele verdi. Olayda kopya düzeneği taşıyan 2 şahıs ile dışarıdan destek verdiği tespit edilen bir araca operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda; 2 adet mikro kulaklık, 1 adet düğme kamera, 2 adet modem, 1 adet ses aktarım cihazı, 1 adet giysi içerisine yerleştirilmiş düğme kamera ve ses aktarım cihazlı düzenek ele geçirildi.

Profesyonel yollarla kopya çekmeye çalışan 4 şüpheli hakkında adli, işlem başlatıldı.