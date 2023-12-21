Ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek için son başvuru tarihi belli oldu

Kimlik ve ehliyet yenileme işlemleri devam ediyor. Nüfus müdürlükleri çok kısa sürede işlemler gerçekleştirip yeni kimlik ve ehliyetleri eve kargo ile gönderiliyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları tarafından ortaya atılan yanıltıcı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

KİMLİK KARTLARI İÇİN SÜRE SINIRI YOK

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kimlikler için herhangi bir zorunlu değiştirme tarihi olmadığını, ehliyetler de ise son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir.

Asılsız iddiaların aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Eski ehliyet belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır.